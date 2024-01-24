عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة تبلغ عن انفجار غربي اليمن

فلسطين اليوم

أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوبي المخا في اليمن، قائلةً إنّ "إحدى السفن أبلغتعن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريباً من جانبها الأيمن".

وفي بيان نشرته الهيئة عبر منصة "إكس"، قالت إن "حادث اليوم هو الـ19 من نوعه، منذ بدء التوتر في البحر الأحمر ، بعد إعلان صنعاءنيتها استهداف السفن التي لديها ارتباط بإسرائيل، إلى حين وقف الحرب على غزة".

وقبل أيام، أكّدت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالرد على صنعاء، بعد أسابيع من الهجمات علىالسفن التجارية المتوجهة إلى "إسرائيل"، في البحر الأحمر، "لم يؤدِّ تفاقم الفوضى في صناعة الشحن".

وأضافت أنّ بعض شركات التأمين تسعى إلى "استبعاد السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية من التغطية"، مشيرةً إلى أنّ أسعارشحن الحاويات وشحن النفط "بدأت في الارتفاع".

وأفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية، بأنّ عددًا متزايدًا من شركات التأمين" يرفض تغطية السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية ضدمخاطر الحرب في البحر الأحمر".

وشدّدت صنعاء مراراً على حرية الملاحة البحرية لجميع سفن العالم، "ما عدا السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطينالمحتلة".

كذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفنالإسرائيلية، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".