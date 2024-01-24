مبعوث الصين لبروكسل: هجمات اليمن امتداد لعدوان غزة.. والعمليات ضدهم تزيد الأمور سوءاً

فلسطين اليوم

حذّر مبعوث الصين لدى الاتحاد الأوروبي، فو كونغ، من أنّ العمليات الأميركية والبريطانية ضد اليمن، "سيزيد الأمور سوءًا".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن المبعوث الصيني لدى بروكسل، قوله إنّ "هجمات اليمن هي امتداد للأزمة في قطاع غزة".

كما أشار إلى أنّ العمليات الأميركية والبريطانية "لن تحافظ على المرور الآمن للسفن التجارية، وإنّما تجعل الممر أكثر خطورة".

وأكّد المبعوث الصيني أنّه لا يمكن حل المشكلة "بالنهج الذي تتبعه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة"، وأنّ الاستراتيجية التي تقودها واشنطنضد اليمن "غير مجدية".

كذلك، حثّ المجتمع الدولي، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، على "ممارسة المزيد من النفوذ أو الضغط على السلطات الإسرائيليةلوقف القصف العشوائي لغزة، وخاصة المدنيين".

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الأميركي أنّ قواته شنّت ضربات ضد "صاروخين يمنيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحرالأحمر".

ويأتي ذلك بعدما شهدت عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، قبل يومين، عدواناً جوياً أميركياً - بريطانياً.

فيما شدّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، على أنّ "هذه الإعتداءات لن تمر من دون رد وعقاب".