بالفيديو محتجون يقاطعون خطابا لبايدن: أوقف الإبادة الجماعية في غزة

فلسطين اليوم

قاطع ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية، خطابا للرئيس الأمريكي جو بايدن، مرات عدة، في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا، ودعوه إلىوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

وردد الناشطون الثلاثاء هتاف "أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية" أثناء خطاب بايدن، قبل أن يتم إخراجهم من الصالة في فرجينيا.

https://x.com/ReedReports/status/1749917369215135912?s=20

https://x.com/ReedReports/status/1749916909712327138?s=20

وتشكلت أمام مبنى التجمع الانتخابي وقفة احتجاجية تنديدا بقتل الاحتلال أكثر من 25 ألف فلسطيني في غزة، ورفضا لتبرير ذلك بحجة"الدفاع عن النفس".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: "فقط المجتمعات المريضة هي التي ترتكب الإبادة الجماعية"، و"ضرائبكم تقتل الأطفال فيغزة"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن"، و"السفاح جو، يداك ملطختان بالدماء".

وترك المحتجون دمى وأثواب أطفال مبللة بسائل أحمر، وسوائل ملونة بالدم في زجاجات بلاستيكية مقابل مبنى الصالة.

ويشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وتسببتفي دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.