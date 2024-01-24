لتعويض فشله العسكري.. الاحتلال يفجّر مربّعات سكنية في خان يونس ويستهدف خيم النازحين

فلسطين اليوم

نسف وفجّر الاحتلال الإسرائيلي عدة مربّعات سكنية وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، محاولاً تعويض فشله في المدينة، مع الإشارة إلىوجود أنباء عن انسحاب قوات الاحتلال من منطقة بني سهيلا.

وذكر مراسلون أنّ الاشتباكات الأكثر ضراوة تدور في المنطقة الغربية من خان يونس حيث استهدفت المقاومة عدداً من الآليات.

وأعلنت كلّ من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، خوضهما اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس.

واستكمالاً لجرائم الاحتلال التي ارتكبها خلال الساعات الأخيرة في خان يونس، عمدت قواته إلى نبش مقبرة، واستهدفت خيام النازحين فيالمنطقة الغربية لخان يونس، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ وضع المستشفيات في خان يونس كارثي ولا يوصف. وأشار مراسلون إلى أنّ الاحتلال يمنع سياراتالإسعاف من الوصول إلى مجمع ناصر الطبي.

والجدير ذكره، أنّ وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد منذ بدء العدوان على غزّةفي 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأمس، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 21 ضابطاً وجندياً إضافياً خلال المعارك البرية مع المقاومة في قطاع غزة الليلة الماضية،ليرتفع عدد قتلاه خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 24 ضابطًا وجنديًا.