إعلام إسرائيلي يؤكد: بيانات وزارة الصحة في غزة بشأن أعداد الضحايا موثوقة

فلسطين اليوم

ذكر الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنّ "إسرائيل" راقبت سراً مسؤولي وزارة الصحة في غزة، ووجدت أنّ بياناتهم حول أعداد الشهداء"موثوقة".

وقال الصحافي الإسرائيلي، يوفال أبراهام، في تغريدة عبر منصة "إكس": "أخبرتنا مصادر استخباراتية إسرائيلية، أنّ المخابراتالإسرائيلية قامت سراً بمراقبة المسؤولين في وزارة الصحة في غزة، للتحقق مما إذا كانت بياناتهم حول عدد المدنيين الذين قتلوا في غزةموثوقة".

كما أضاف أنّ "الجيش وجد أنّ الأرقام موثوقة، ويستخدمها الآن بانتظام داخلياً في الإحاطات الاستخباراتية".

وأشار إلى أنه "وفقاً لمصدرين، فإنّ المخابرات الإسرائيلية ليس لديها قياس مستقل جيد للعدد الإجمالي للمدنيين، الذين قتلهم الجيش فيغزة، مما يجعل بيانات وزارة الصحة المصدر الرئيسي للمعلومات".