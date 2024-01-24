"الصحة العالمية": 7 من أصل 24 مستشفى تعمل جزئيا في شمال غزة

فلسطين اليوم

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن 7 من أصل 24 مستشفى تعمل جزئيا في شمال غزة، وتعاني نقصا في الكوادر والمستلزمات.

وأضافت الصحة العالمية في بيان صحفي، أن "وضع المستشفيات في خان يونس كارثي ولا يوصف".

وأشارت إلى أنه لا يزال مئات الآلاف من المواطنين في شمال غزة، وفي جميع أنحاء القطاع محرومين من المساعدات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، ونحو 63740 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول اليهم، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم الـ110 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.