صحة غزة: الاحتلال ارتكب 24 راح ضحيتها 210 شهداء خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهيد و 386 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

وأضافت بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لليوم 110 ارتفعت إلى 25700 شهيداً و 63740 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.