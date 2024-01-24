"آكشن إيد": "إسرائيل" منعت آلاف المواد الأساسية من الدخول لقطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن إجراءات الاحتلال التعسفية بشأن نوع المساعدات المسموح بدخولها إلى قطاع غزة، تسببت بمنع دخول آلاف المواد الأساسية من المعابر الحدودية.

وأوضحت في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن المواد التي يتم رفضها خلال عمليات التفتيش تشمل أسطوانات الأكسجين، وأدوية التخدير للمستشفيات، والتي تعتبر حيوية بالنسبة للمصابين جراء غارات الاحتلال، بما في ذلك الأطفال الذين بترت سيقانهم.

وأضافت المنظمة أن الاحتلال يمنع دخول الفاكهة ذات النواة الحجرية بذريعة أن البذور يمكن استخدامها كرصاص أو استخدامها لزراعة الأشجار، حتى في الوقت الذي تلوح فيه المجاعة، كذلك يمنع دخول أعمدة الخيام، والتي تعتبر أساسية لتوفير المأوى لـ 1.9 مليون نازح في غزة.

وأشارت إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تحديات كبيرة أثناء محاولتهم توزيع المساعدات، بفعل نقص الوقود اللازم لنقلها ، وصعوبة التنقل نتيجة تدمير الاحتلال الطرقات.