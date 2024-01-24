أمير عبد اللهيان: نطاق الحرب أصبح أوسع.. وخطر توسعها ارتفع

فلسطين اليوم

حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن نطاق الحرب أصبح أوسع، وهذا يعني أنّ خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة قد ارتفع.

وأكّد عبد اللهيان في مقابلة مع "ABC news"" أنّ مفتاح حل المشكلة في غزة موجود في واشنطن قبل أن يكون في "تل أبيب".

وقال الوزير الإيراني "إذا أوقفت الولايات المتحدة اليوم دعمها اللوجستي والسياسي والإعلامي لحرب الإبادة الجماعية التي تشنّها "إسرائيل"، فإنني أؤكد لكم أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يبقى على قيد الحياة لمدة 10 دقائق".