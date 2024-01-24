الجيش الأميركي يعلن شنّ ضربة جديدة ضد أهداف في اليمن

فلسطين اليوم

أعلن الجيش الأميركي فجر اليوم الأربعاء أنّ قواته شنت ضربات ضد "صاروخين يمنيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر".

وقال البيان، إنه"في 24 يناير/كانون الثاني، عند الساعة 2:30 صباحاً تقريباً (بتوقيت صنعاء)، شنّت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر".

يذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية وبريطاني ا شنتا قبل أيام عدوانا جويا هو الخامس في الفترة الأخيرة، استهدف عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية إلى أنّ الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ اليمن لم تمنع تصعيد الهجمات على السفن، لافتةً إلى أنّ اليمنيين سيواصلون حملتهم على سفن الشحن المتجهة إلى "إسرائيل"، ما دامت الحرب محتدمة في قطاع غزّة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحلة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن قبل أيام تنفيذ القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأميركية "أوشن جاز" (OCEAN JAZZ) في خليجِ عدن بصواريخَ بحرية، دعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة

وأكد سريع أنّ الاستهداف يأتي "رداً على العدوان الإسرائيلي على المدنيين"، مشددا على أنَّ "الردّ على الاعتداءاتِ الأميركيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة"، وأنَّ "أيَّ اعتداء جديد لن يبقى من دون رد وعقاب".