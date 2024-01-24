"بيتزا هت" تجاهر بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اليوم

تجددت دعوات مقاطعة سلسلة مطاعم "بيتزا هت" المملوكة لشركة يام براندز الأميركية بعد أن أعاد الحساب "الإسرائيلي" للمطاعم على منصة إنستغرام نشر قصة جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي يحملان عددا من علب البيتزا التي تحمل علامتها التجارية، وهو ما تمت مشاركته على نطاق واسع، وفق مجلة نيوزويك الأميركية.

وزاد عدد مرات استخدام وسم "قاطعوا "بيتزا هت" على 136 ألف مرة عبر موقع إكس فقط.

وواجهت علامات تجارية مقاطعة في جميع أنحاء العالم بسبب دعمها لحرب "إسرائيل" على قطاع غزة، من بينها ماكدونالدز وستاربكس.