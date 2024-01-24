مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية في "عورتا" جنوب نابلس

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، فجر الاربعاء، مقامات إسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عورتا بعدد من الآليات العسكرية، وأغلقت مداخل البلدة، وانتشرت في شوارعها استعدادا لاقتحام المستوطنين.

ووصلت في وقت لاحق عدة حافلات تقل عشرات المستوطنين الذين توجهوا إلى منطقة المقامات الإسلامية بذريعة أداء طقوسهم التلمودية فيها.

يشار إلى وجود ثلاثة مقامات إسلامية في بلدة عورتا يزعم المستوطنون أنها قبور يهودية، ويتخذون منها مبررا لاقتحام البلدة بشكل متكرر.