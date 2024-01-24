الاحتلال يُفجّر منزل عائلة الأسير باسل شحادة في نابلس

فلسطين اليوم

فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الأسير باسل شحادة، في قرية عوريف جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفخخت قوات الاحتلال، منذ منتصف الليلة الماضية، منزل عائلة الأسير "شحادة" وزرعته بالمتفجرات؛ قبل أن تفجره بالكامل في ساعات الفجر الأولى.

واقتحمت بعد منتصف الليل، آليات عسكرية وقوات "إسرائيلية" كبيرة قرية عوريف، وحاصرت منزل السيد محمد شحادة؛ والد الأسير "باسل"، وأبلغت العائلة بأنها ستهدم المنزل ومنعت الوصول للمنطقة الجنوبية من القرية حيث المنزل.