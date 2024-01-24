قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، عقب اقتحام منازل المواطنين الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسير المحرر مهدي أبو شريفة وشقيقه "محمد"، للضغط عليه لتسليم نفسه، خلال اقتحام مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب صالح أبو شلون، عقب دهم منزل عائلته في مخيم العين بالمنطقة الغربية من مدينة نابلس، شمالي الضفة.

ودهمت قوة "إسرائيلية" مؤلفة من قرابة الـ 10 آليات عسكرية مدينة نابلس من حاجر "دير شرف" العسكري، شمال غربي المدينة، واقتحمت مخيم العين قبل اعتقال الشاب "شلون".

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن هاني صوان ونجليه عبادة وعلاء صوان، خلال اقتحام منطقة شارع السكة بمدينة نابلس فجر اليوم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي سمارة، بعد اقتحام منزله في بلدة برقين غربي مدينة جنين، والشاب يزن الشايب عقب دهم وتفتيش منزله في حي الجابريات بالمدينة.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، الشابيْن مراد محمد ربيع الحجوج وإبراهيم أسامة الخضور، من بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، والشاب صهيب الرجوب من مدينة دورا جنوب غربي محافظة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن وطارق دويك، بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلتيهما في "عين دير البحة" بمدينة الخليل.

وسرقت قوات الاحتلال مصاغ ذهبي واستولت على 4 مركبات من منازل عائلتي الخضور والحجوج، في بلدة بني نعيم؛ التي تعرضت لحملة مداهمات واقتحامات وتفتيش واسعة.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها، وأغلقت بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية.

وفي السياق ذاته، دهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة كفل حارس شمالي مدينة سلفيت شمال الضفة المحتلة، واعتقلت كلًا من جلال محمود الأسعد ونجله "وديع"، خليل عيسى عبيد ونجله "مصطفى"، أحمد محمد أيوب بوزية، ومعتصم عقاب جميل أبو يعقوب.