الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر لليوم 110 من العدوان على غزة

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 110 على التوالي مخلفا عشرات الشهداء والإصابات والدمار.

وتتعرض عدة مناطق في خان يونس لقصف عنيف، حيث استشهد 50 فلسطينيا وأصيب 120 آخرين خلال 24 ساعة، بالتوازي مع معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المدارس المحيطة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس بشكل مباشر والتي تضم عدداً كبيراً من النازحين، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات.

فيما قصفت طائرات الاحتلال مركبة لمواطنين غرب رفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع إصابات.

كما استشهد 3 مواطنين، وجرح آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلاً في منطقة الحساينة غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة، عن استشهاد ما لا يقل عن 7 مواطنين غالبيتهم من النساء.

وتشهد المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة اشتباكات ضارية، بالتزامن مع قصف مدفعي "إسرائيلي" عنيف، منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء. ونفذت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على منطقة جباليا شمالي القطاع.

وأمس الثلاثاء، قالت مصادر طبية إن 20 شهيداً وصلواً إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، تم انتشالهم من منطقة غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة،يوم أمس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25490 شهيدًا و63354 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت "الصحة" في بيان مقتضب، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 إصابة.