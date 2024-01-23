منظمة العفو الدولية: مؤشرات تنذر بإبادة جماعية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن هناك مؤشرات تنذر بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، منها استشهاد أكثر من 25 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت المنظمة في تصريح لها على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أنه من ضمن المؤشرات على الإبادة الجماعية حرمان المدنيين في غزة من المساعدات الإنسانية بشكل متعمد من جانب الكيان الإسرائيلي، واعتماد الخطاب العنصري واللا إنساني ضد الفلسطينيين من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وتابعت أنه من ضمن المؤشرات؛ ما وصفته "بالتمييز والقمع التاريخيين ضد الفلسطينيين في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتيد)".

وشددت منظمة العفو الدولية أنه ما من بوادر لنهاية المعاناة الإنسانية الجماعية والدمار والخراب في غزة بانتظار أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا نهائيًا حول حقيقة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.

كما أكدت المنظمة أن إصدار أمر عاجل بتنفيذ تدابير مؤقتة، يعد وسيلة مهمة لمنع المزيد من الوفيات والدمار والمعاناة للمدنيين وتوفير الحماية لهم كما يساعد في إنذار الدول الأخرى بضرورة عدم المساهمة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة.