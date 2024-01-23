"لابيد": علينا الموافقة على أي اتفاق ولو كان مؤلما وباهظ الثمن

فلسطين اليوم

أعلن رئيس المعارضة في الكيان الإسرائيلي، يائير لابيد، بعد مقتل 24 ضابط وجنديا بنيران المقاومة في قطاع غزة، إنه يدعم أي اتفاق يفضي إلى خروج الأسرى الإسرائيليين من غزة، ولو كان باهظ الثمن.

وقال لابيد في تصريحات لوسائل إعلام عبرية: "إذا كنت تريد القضاء على حماس، فعليك أن تخرج الأسرى أولاً، لقد سبق أن قلت في الكنيست ولرئيس الوزراء شخصياً أن هناك دعماً كاملاً لأي اتفاق، مهما كان مؤلماً، وإذا كان الثمن باهظاً ولو كان وقف الأعمال القتالية".

وعلق على مقتل 21 جنديا إسرائيليا في عملية للمقاومة في خانيونس: "هذا صباح صعب ولا يطاق مع الأخبار المريرة عن سقوط 21 جنديا من جنودنا".

وجدد انتقاد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وحكومته، في ظل ارتفاع وتيرة التسريبات من داخل "الكابينت" المصغر.

ووفق لابيد فإن حكومة نتنياهو "تعجز عن إدارة الحرب على غزة كما يجب، إلى جانب التسريبات المستمرة من داخل "الكابينت" المصغر وما لها من تأثير سلبي على الشارع الإسرائيلي".

وكتب عبر منصة "إكس": "كل اجتماع للحكومة الإسرائيلية أو للمجلس الأمني ينتهي بتسريبات ومشاجرات بين الوزراء، ليست هذه هي الطريقة التي تدار بها الحرب والدولة وأنتم عار على إسرائيل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف صباح اليوم بمقتل 24 ضابطا وجنديا بنيران المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة .

وقالت إذاعة جيش الاحتلال حول مقتل الضباط والجنود في معارك غزة، إن "مقاومين أطلقوا عدة قذائف "أر بي جي" تجاه مبنى كان مفخخًا من قبل جيش الاحتلال استعدادًا لتفجيره ما أدى إلى انهياره على من فيه من القوات جنوب قطاع غزة".