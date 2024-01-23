حزب الله يقصف قاعدة "ميرون" الجوية ومواقع أخرى للاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية وذلك بعدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة وتحقيق اصابات مباشرة.‏

وأكد حزب الله في بيان أن عملية قصف قاعدة ميرون الجوية تأتي في إطار الدعم والإسناد لقطاع غزة ومقاومته الباسلة ‌‌‌، ورداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في القرى اللبنانية.

وفي بيان منفصل قالت المقاومة إن مجاهديها استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في تلة كوبرا ‏‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة، كما أعلنت المقاومة استهدافها ‏قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابات مباشرة فيها.‏

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي في عدد من بلدات الجليل، بعد الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي ليل امس، ثلاث غارات على بلدة بليدا، مستهدفا ثلاثة منازل، فيما أغارت، مسيّرة معادية بصاروخين، حاوية شحن في ارض زراعية في الوزاني، واستهدفت مدفعية العدو الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل (طوفا)، تلة العويضة لجهة الطيبة وخلة المحافر في بلدة العديسة قضاء مرجعيون، و تلة حمامص، إضافة إلى أطراف بلدات شيحين، مروحين، طير حرفا، راميا ومنطقة جبل بلاط.

كما استهدف القصف المدفعي المعادي الاطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل (كروم الشراقي)، وأطراف قرى يارين، والضهيرة وعلما الشعب.