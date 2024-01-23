أسعار العملات
دولار أمريكي3.74
يورو4.09
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.28
جنيه إسترليني4.76
556 قتيل بين جندي وضابط من الجيش الإسرائيلي
ارتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى خمسمئة وستة وخمسين منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومنذ بدء الاجتياح البري، قتل مئتين وواحد وعشرين جنديا وضابطا إسرائيليا.
وأفاد الإعلام العبري بأن سبعة وعشرين في المئة من القتلى العسكريين الإسرائيليين في الحرب بقطاع غزة هم من الضباط مضيفا أن أكثر من ثلاثين ألف إسرائيلي أصيبوا بإعاقات مختلفة منهم ستة آلاف وثمانمئة جندي وضابط معاقين وغير صالحين للخدمة العسكرية.