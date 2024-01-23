556 قتيل بين جندي وضابط من الجيش الإسرائيلي

فلسطين اليوم

ارتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى خمسمئة وستة وخمسين منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الاجتياح البري، قتل مئتين وواحد وعشرين جنديا وضابطا إسرائيليا.

وأفاد الإعلام العبري بأن سبعة وعشرين في المئة من القتلى العسكريين الإسرائيليين في الحرب بقطاع غزة هم من الضباط مضيفا أن أكثر من ثلاثين ألف إسرائيلي أصيبوا بإعاقات مختلفة منهم ستة آلاف وثمانمئة جندي وضابط معاقين وغير صالحين للخدمة العسكرية.