أهالي محافظة جنين يشيعون جثمان الشهيد يامن حستي

فلسطين اليوم

شيع أهالي محافظة جنين جثمان الشهيد يامن حستي الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عرابة.

وانطلق موكب التشييع، من أمام بلدية عرابة، بمشاركة حاشدة من فعاليات ومؤسسات البلدة الرسمية والأهلية، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ووري في ثرى مقبرة البلدة.

وكان جيش الاحتلال بعد استهداف حستي بالرصاص، منع سيارات الاسعاف من الوصول اليه الا بعد أن ارتقى شهيدا.