الاحتلال يجدد سريان قرار الاستيلاء على عشرات الدونمات بالأغوار

فلسطين اليوم

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرار الاستيلاء على عشرات الدونمات في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن سلطات الاحتلال جددت أمر الاستيلاء على قرابة 91 دونما، من أراضي المواطنين في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية.

واضاف أن الأراضي التي يشملها القرار تقع ضمن أحواض خلة الركاب، ورأس الدرينة، ورأس المدحبر، وجلمة مكيسمة.