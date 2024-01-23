انتشال 20 شهيدا غرب غزة و4 شهداء في قصف استراحات تؤوي نازحين بخان يونس

فلسطين اليوم

قالت مصادر طبية إن 20 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، تم انتشالهم من منطقة غرب المدينة.

وطال دمار كبير البنايات والمنازل والشقق السكنية والبنية التحتية في منطقة غرب غزة، نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الذي نفذته قوات الاحتلال.

وفي خضم خوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محافظة خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استراحات تؤوي نازحين بشارع هارون الرئسيد الساحلي غرب منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلة، حيث نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح المجاورة.

كما تواصل دبابات الاحتلال الانتشار في محيط مباني جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس، في وقت قالت فيه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن سيارات الإسعاف تحاول فتح ممرات بديلة لتسهيل حركة الوصول إلى مستشفى الأمل في خان يونس، حيث أغلقت الطرق المؤدية إليه بسبب إطلاق النار المستمر من قبل قوات الاحتلال.

وتتمركز آليات الاحتلال في منطقة النمساوي جنوب مجمع ناصر الطبي حيث تدور الاشتباكات في محور الغرب والغرب الجنوبي لمجمع ناصر الطبي ما أدى لوصول الشظايا الى ساحة المشفى.

