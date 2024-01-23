مستوطنون يعطبون إطارات مركبات معلمي مدرسة التوانة ويحطمون زجاجها

فلسطين اليوم

أعطب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، إطارات مركبات معلمي مدرسة التوانة الأساسية المختلطة بمسافر يطا جنوب الخليل، وحطموا زجاجها.

وأكد مدير مدرسة التوانة جميل النواجعة، أن مستوطني "حافات ماعون" بلباس جنود الاحتلال، أعطبوا إطارات مركبات معلمي المدرسة بأدوات حادة وكسروا زجاجها بالحجارة، أثناء تواجدها عند مدخل القرية المغلق بالحجارة والسواتر الترابية من قوات الاحتلال.

بدوره، أشار رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، إلى أن اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على المعلمين والطلبة والمواطنين في المنطقة، يندرج ضمن سلسلة من انتهاكات الاحتلال التي تستهدف المواطنين في المنطقة، لإرغامهم على الرحيل من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني في بلدات وقرى وخرب ومسافر ومضارب البدو جنوب الخليل.

وتابع، هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على المعلمين والمواطنين، وخاصة أبنائهم الطلبة الذين أصبحوا يعانون جراء حالة الخوف التي تصاحبهم أثناء ذهابهم من المدرسة وإليها، ما أثر في حياتهم اليومية وتحصيلهم العلمي.

وأقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على حفر قبور رمزية للأطفال قرب مدرسة بدو عرب الكعابنة الأساسية، في منطقة المعرجات شمال غرب أريحا.

وأوضح المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستوطنين من "مفيئوت" حفروا قبورا رمزية لتهديد الأطفال بالقتل قرب مدرسة "عرب الكعابنة الأساسية" في المعرجات، في خطوة استفزازية لخلق حالة من الخوف والرعب لدى الطلبة والأطفال.

كما نفذ مستوطنون برفقة آليات ومعدات بحماية جيش الاحتلال، أعمال حفر وتجريف في الأراضي المجاورة لتجمع عرب المليحات بطريق المعرجات غرب أريحا، تمهيدا للاستيلاء عليها.

يشار إلى أنه في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ألقى مستوطنون دمى ملطخة بالدماء أمام المدرسة ذاتها.