الهلال: وصول شهيد و12 مصابا لمستشفى الأمل بخان يونس

فلسطين اليوم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى الأمل التابع له في خان يونس جنوبي القطاع، استقبل منذ صباح اليوم الثلاثاء شهيدا، و12 إصابة بين المتوسطة والخطيرة، إثر استمرار القصف الإسرائيلي على العنيف على المدينة، وأكد أن قوات الاحتلال تواصل قصف محيط المستشفى الذي يؤوي نازحين.

وأطلقت دبابة إسرائيلية نيرانها على سيارة مدنية في رفح، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين كانوا يحاولون النزوح، كما أطلقت مدفعية الاحتلال النار على خيام النازحين في منطقة المواصي في خان يونس، والتي كان الجيش الإسرائيلي أعلنها "منطقة آمنة" وطلب من النازحين اللجوء إليها.

وتشهد خان يونس تشهد حركة نزوح كبيرة إلى رفح جراء القصف الإسرائيلي المستمر على الرغم من خطورة الطرقات.