الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 20 مجزرة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و 354 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة في تصريح صحفي، ارتفاع حصيلة العدوان الى 25490 شهيدا و 63354 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.