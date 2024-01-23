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الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 20 مجزرة خلال 24 ساعة
قالت وزارة الصحة الفلسطينة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و 354 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأعلنت الوزارة في تصريح صحفي، ارتفاع حصيلة العدوان الى 25490 شهيدا و 63354 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت الصحة أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.