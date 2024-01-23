الاحتلال يهدم منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية لصيفر بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

واقتحمت آليات الاحتلال قرية "لصيفر" جنوب شرق يطا، وهدمت منزلا للمواطن محمود خليل أبو قبيطة، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن المنزل يؤوي ما يقارب عشرة أفراد، ويمتلك صاحبه كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيته له.

وأضاف أن قوات الاحتلال ومستوطنيه، باعتداءاتهم المتكررة يرغمون المواطنين على الرحيل، لتوسيع دائرة الاستيطان جنوب الخليل.