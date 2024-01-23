"هيئة الأسرى": أسرى "جلبوع" يتعرضون لعقوبات انتقامية إضافية

فلسطين اليوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإجراءات القمعية التي تفرضها إدارة سجن "جلبوع" على الأسرى.

وقالت الهيئة، إن الاحتلال يحرص على إبقاء الأسير مقيد اليدين والرجلين وقت الزيارة كنوع من العقاب، خلافا لكل القوانين والأنظمة.

واستندت الهيئة إلى شهادة محاميتها، عند زيارتها أمس للمعتقل تامر الحج علي (29 عاما) من مدينة نابلس، حيث حضر إلى الزيارة مكبل اليدين والرجلين، وعندما طلبت من السجان فك قيوده لأن هذا إجراء غير قانوني، خاصة أن المعتقل لا يصنف كخطير أمني رفض بشدة، بعدها حضر ضابط الاحتلال المسؤول وقال إنه منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، هناك أوامر بعدم إنزال السلاسل خاصة لأسرى "جلبوع"، وبعد جدال طويل والتقدم بطلب اعتراض على هذا الإجراء التعسفي، كان رده أنه لن يفك السلاسل، ويمكن للمحامية التوجه إلى أي جهة تريد، وهذا أمر مفروغ منه".

ونوهت إلى أن ما جرى ما هو إلا جزء بسيط من جملة الخطوات العقابية المفروضة علىالأسرى في كل السجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدافع الانتقام ومضاعفة العذاب النفسي والجسدي لهم.