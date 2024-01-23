مسؤولون يمنيون يؤكدون استمرار العمليات ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم

ردا على العدوان الجوي الأميركي - البريطاني الجديد على مناطق مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أنّ الاستهداف الجديد هو محاولة جديدة لثني اليمن عن مناصرة غزة.

وشدّد على أنّ الهدف الأميركي- البريطاني من العدوان بأن يوقف اليمن عملياته البحرية وهذا ما لن يتحقق، مشيرا إلى أنّ على "الأميركي والبريطاني أن يفهما أننا في زمن الرد، وأن شعب اليمني لا يعرف الاستسلام".

من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله، محمد البخيتي، أن "العمليات العسكرية ضد "إسرائيل" ستستمر، مهما كان حجم القصف، حتى تتوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة".