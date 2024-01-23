الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية في غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عشرات المواطنين في مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء في مدينة خانيونس ومختلف مناطق قطاع غزة، لليوم الـ 109 على التوالي للعدوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجازر غرب خانيونس، ومنع حركة سيارات الإسعاف.

بدوره أفاد االهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال استهدف الطابق الرابع لمقر الجمعية في خانيونس بالقصف المدفعي، تزامنا مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين.

كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي، فيما شهد وسط خان يونس وشرقها سلسلة غارات عنيفة.

ويتواصل الانقطاع الكامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، وهي المرة العاشرة منذ بدء العدوان.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعذر مركبات الإسعاف الوصول إلى المصابين في خان يونس، بسبب هذا الانقطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال، بعد منتصف الليلة، خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

كذلك استهدف القصف المدفعي شرق منطقة المصدر وسط قطاع غزة.

ووصل شهداء ومصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى بغزة مساء أمس الاثنين، كما وصلت إصابات لمستشفى أبو يوسف النجار برفح، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم، قصف منازل المواطنين في شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وفجرت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في منطقة الشيخ عجلين غرب غزة.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة بشكل مكثف في أجواء المناطق الغربية لمدينة خان يونس الليلة الماضية.

وأكدت مصادر محلية، استشهاد 13 شهيدًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مدينة غزة أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25295 و63 ألف إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي.