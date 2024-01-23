الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامه الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، طالت عددًا من المواطنين بينهم نساء وصحفي، بعد مداهمة منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد زيتون حلايقة، زوج النائب بالمجلس التشريعي سميرة حلايقة، بعد مداهمة منزله في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، إضافة لاعتقال يوسف وراسنة بعد اقتحام منزله في البلدة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ودهمت منزل الأسير المحرر علاء شريتح واعتقلت والدته وزوجته للضغط عليه وتسليم نفسه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محلًا تجارية لعائلة شريتح بطولكرم خربته وعاثت فيه فسادًا.

وفي اليامون قرب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة خاضها مقاومون خلال الاقتحام.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد العزيز خمايسة بعد اقتحام منزله في بلدة اليامون بجنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال رفقة جرافة عسكرية المنطقة الشرقية للمدينة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط مخيم بلاطة.

وقال شهود عيان، إن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس، بالتزامن مع نشر قناصة الاحتلال في عدة أبنية بمحيط المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء موفق عادل بعد اقتحام منزله في قرية بيت امرين شمال مدينة نابلس.

وخلال اقتحامها لبلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد بلال عناية بعد اقتحام منزله.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال لأسير المحرر هيثم يوسف البرغوثي بعد مداهمة منزله في قرية كفر عين غرب رام الله.

كذلك اعتقلت الشاب شادي بني نمرة، عقب مداهمة منزله في سلفيت فجر اليوم.