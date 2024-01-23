جيش الاحتلال يعترف بمقتل 21 ضابطا وجنديا في معارك غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 21 من جنود وضباط الاحتياط خلال المعارك في وسط غزة، وصفها الاحتلال بأنها الأعنف والأقسى منذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، إن الأعمال العسكرية للجيش في قطاع غزة تسير وفق ظروف أمنية قاسية، مؤكدا أن المعارك في خان يونس جنوب القطاع قاسية جدا.

وأوضح هاغاري أن مقتل العسكريين الـ21 جاء نتيجة قصف عمارتين بقذيفة صاروخية في مخيم المغازي كانوا يضعون المتفجرات حولهما، مشيرا إلى أن عملية إنقاذ الجنود من تحت الأنقاض استمرت لساعات طويلة الليلة الماضية.

وأكد رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أن صباح اليوم شديد الصعوبة على "إسرائيل" مع الإعلان عن الأعداد الكبيرة لقتلى الجيش، فيما قال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن هذه الحرب ستحدد مستقبل "إسرائيل"، ويأتي مقتل الجنود لتحقيق أهداف الحرب، وفق تعبيره.

وبذلك، يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 569 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 239 قتيلا منذ الاجتياح البري جراء الاشتباكات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية.