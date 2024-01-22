مسؤول إسرائيلي: حادثة قتل رُضع في 7 أكتوبر "لم تحدث قط"

فلسطين اليوم

نفى مسؤول إسرائيلي ما أورده ضابط كبير في جيش الاحتلال عن مقتل ثمانية أطفال إسرائيليين رضّع في كيبوتس "بئيري"، خلال هجوم المقاومة الفلسطينية على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية تصريحات عن متحدث باسم كيبوتس (مستوطنة) "بئيري" (لم تسمه)، أمس الأحد، نفى فيها تلك المزاعم.

وقال المسؤول "قُتل ما يقرب من 100 شخص في كيبوتس بئيري، وعانى المجتمع من مئات الحوادث المفجعة في ذلك السبت الأسود (7 أكتوبر) على مدى الأشهر الماضية، خاصة في ما يتعلق بالرهائن"، وأضاف "مع ذلك، فإن حوادث مثل مقتل 8 أطفال (رضع)، لم تحدث أبدا".