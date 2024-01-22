الاتصالات في غزة تنقطع للمرة العاشرة

فلسطين اليوم

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، مساء اليوم الاثنين، انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة للمرة العاشرة على التوالي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الشركة، في بيان لها، وصل لـ"فلسطين اليوم": "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر، بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع الحبيب".

وكانت شبكات الاتصالات قد بدأت العودة بشكلٍ تدريجي الجمعة الماضي، بعد أسبوعين من التوقف القسري الناجم عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية للاتصالات في القطاع.