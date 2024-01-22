فلسطين اليوم

بثت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من عملية الاستحكام المدفعي على تجمعات وجنود وآليات العدوالإسرائيلي في محاور التقدم وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

https://x.com/NismaAyoub2/status/1749376455455187250?s=20

وجاء في الفيديو أنه بعد السيطرة على طائرة استطلاع من نوع أوتال إفو ماكس 4 تي (Autel Evo max 4t) نفذ مقاتلو السرايا "عمليةاستحكام مدفعي بناء على المعلومات الهامة التي حصلت عليها من الطائرة المسيطر عليها".

وعرضت السرايا في الفيديو مشاهد من الطائرة التي ذكرت أنها تستخدم في إنشاء مسارات طيران ثلاثية الأبعاد مزودة بمكتشف ليزرلتحديد الإحداثيات بدقة عالية، ومزودة بكاميرا تصوير حرارية عالية الدقة. وتحتوي على جهاز "جي بي إس".

وعرضت أيضا مشاهد من المسح الجوي من الطائرة المسيطر عليها ومن الرصد الميداني بعد تحليل إحداثيات المسح الجوي، بالإضافة إلىمشاهد من هبوط مروحيات العدو لإجلاء القتلى والجرحى.

وتعليقا على المشاهد، رجح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن الطائرة التي حصلت منها سرايا القدس على معلوماتمهمة لم تسقط وإنما أنزلت من أجل الحصول على معلومات.

وذكر الدويري -في تحليله العسكري اليومي- أن عملية الإنزال قدمت أكثر من فائدة للمقاومة الفلسطينية، أولا أنها أعطت معلومات عنمواقع قوات جيش الاحتلال، وأن المناطق التي تم تحديدها بواسطة هذه الطائرة تم قصفها بواسطة مدافع الهاون، بالإضافة إلى أن المقاومةستستفيد من هذه الطائرات في تطوير قدراتها الخاصة بطائرات الدرون وغيرها.