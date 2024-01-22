وزير إسرائيلي: وقف الحرب على غزة سينهي "إسرائيل"

أكّد وزير "التراث" الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، في مقابلةٍ مع الإعلام الإسرائيلي، وجود احتمال "إنجاز خطةٍ لإخراج الأسرى الإسرائيليينمقابل وقف كامل للحرب في غزة"، معتبراً أنّ توقف الحرب بهذا الشكل، لن يطيح بالحكومة الإسرائيلية فحسب، بل بـ"إسرائيل كلها".

وقال إلياهو أنّه "إذا توقفت الحرب، فلن نواجه ذلك فقط من غزة أو الشمال، بل سيكون في كل مكان"، مُشيراً إلى اعتقاده بأنّ أي وقفلإطلاق النار في قطاع غزّة، "لن يحصل قبل تحقيق الأهداف".

يُذكر أنّ إلياهو كان قد دعى في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى ضرب القطاع بقنبلةٍ ذرية، و"محو غزة، وإعادة المستوطناتالإسرائيلية فيها"، وهو الأمر الذ أثار موجةً من الانتقادات في كيان الاحتلال، بحيث علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، علىتصريحات إلياهو حينها قائلاً إنّه "كلامٌ صادم ومجنون من وزيرٍ منعدم المسؤولية".

بدوره، تناول نتنياهو حديث الوزير المتطرف في حكومته، قائلاً إنّ "تصريحات إلياهو منفصلة عن الواقع"، ليعلن مكتبه "تعليق حضورالوزير عميحاي إلياهو في جلسات الحكومة حتى إشعارٍ آخر".

ووصف وزير أمن الاحتلال السابق، بيني غانتس، تصريح إلياهو بأنّه يمثل "حجراً ألقاه أحمق في بئر. حتى ألف رجل حكيم لن يتمكنوا منإخراجه"، وأضاف، أنّه تصريح "منبوذ وغير ضروري وغير مسؤول"، مؤكّداً أنّه "يضر بمسار إسرائيل"، ويسبب أضراراً سياسية خطيرة،وأنّ الأسوأ من ذلك كله أنّ التصريح "يزيد في آلام أسر الأسرى الإسرائيليين".

كما علّق رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي الأسبق، داني ياتوم، على تصريحات إلياهو، قائلاً إنّ هذا الوزير ورفقاءه "حوّلوا منصب وزيرفي إسرائيل إلى أمرٍ مخجل".