خسائر لا تتوقف..جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 ضباط من لواء المظليين في معارك جنوبي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 من ضباطه في معارك جنوبي قطاع غزة، مما يرفع إجمالي قتلاه إلى 535 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي “الرائد ديفيد ناتي الفاسي (27 عامًا) من بئر السبع (جنوب) نائب قائد الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف “الرائد إيلي ليفي (24 عامًا) من تل أبيب (وسط) قائد سرية في الكتيبة 202 لواء المظليين، قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة”.

وتابع “كما قُتل النقيب إيال مفوراح تويتو (22 عامًا) من ‘موشاف’ بيت جمليئيل (وسط) قائد فصيلة في الكتيبة 202 لواء المظليين، في معركة جنوبي قطاع غزة”.