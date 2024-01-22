قوات اليمن تستهدف سفينة شحن عسكرية أميركية وتؤكد الثبات في دعم فلسطين

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، مساء اليوم الإثنين، استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية فيخليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة ردًا على العدوان الأمريكي البريطاني.

وقال يحيى السريع في بيان رسمي، إنّ "القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفّذت وبعونِ اللهِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَشحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة، انتصارا لمظلوميةِ الشعبِالفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا".

وأكد استعداد القوات المسلحة اليمنية للرد على أي اعتداء قادم من القوات الأمريكية والبريطانية، واستمرارِ الموقفِ اليمنيِّ المساندِ لفلسطين. مشيرًا إلى أنها ستواصل منع سفن إسرائيلية من الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة "حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِالفلسطينيَّ في قطاعِ غزة".

وشدد البيان، على استمرار القوات المسلحة في اتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية للدفاع عن اليمن "وذلك باستهدافِ كافةِ مصادرِالتهديدِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي".

في ختام البيان، تم التأكيد على الثبات اليمني في دعم فلسطين والرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني.

ويأتي هذا الإعلان في سياق استمرار استهداف السفن الإسرائيلية والتصعيد الأمريكي والبريطاني في البحرين الأحمر والعربي.