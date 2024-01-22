فضل الله: المقاومة سترد على استهداف المدنيين.. والاغتيالات لن تنال من إرادتها

فلسطين اليوم

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب حسن فضل الله أنّ "المقاومة سترد على استهداف المدنيين باستهدافالمستوطنات".

وأضاف فضل الله أنّ "العدو لم يتعلم أن الاغتيالات لن تنال من إرادة المقاومة وإبداعاتها وقدرتها على الرد"، مؤكداً استعدادها الكامل لأياحتمالات.

وأشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى أنّ "وقف العدوان على غزة هو السبيل الوحيد الذي يفتح الباب للحديث عن أي حلول أخرى".

وكانت بلدة بنت جبيل في جنوب لبنان شيعت جثمان الشهيدة سمر جميل السيد محمد شامي التي ارتقت على طريق القدس متأثرة بجراحأصيبت بها خلال الغارة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفرا قبل يومين.