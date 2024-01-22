للمرة الثانية خلال ساعات.. استهداف القوات الأميركية في قاعدة كونيكو في سوريا بالصواريخ

فلسطين اليوم

استُهدفت القوات الأميركية في قاعدة حقل كونيكو للغاز في الداخل السوري، مرتين اليوم، بإطلاق الصواريخ.

وأمس الأحد، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدتي الشدّادي وحقل العمرانية الأميركيتين في سوريا، بواسطة طائراتٍ مسيّرة،وذلك رداً على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال في غزة، واستمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة.

والسبت الماضي، استهدفت المقاومة العراقية الإسلامية بالطيران المسيّر هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في الجولان المحتل، نُصرةً للشعبالفلسطيني في قطاع غزّة. كما استهدفت قاعدة "عين الأسد" الأميركية المحتلة غربي البلاد، برشقةٍ صاروخية، وفق ما صرّح عضو حركةالنجباء مهدي الكعبي للميادين، مشيراً إلى أنّ الصواريخ التي استخدمت فيها فائقة القوة والسرعة.

وقبل أيام، أفاد مراسلون في سوريا، بإخلاء القوات الأميركيك قاعدة "هيموس"، في ريف مدينة القامشلي شمالي الحسكة، نتيجةالاستهدافات المتكررة من جانب المقاومة الإسلامية في العراق.