الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: النزوح القصري إلى رفح قد يتحوّل لعملية تهجير قسري لمصر

فلسطين اليوم

قال نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان أن عشرات الشهداء والجرحى ما زالوا ملقين على الأرض في مدينة خان يونس دون قدرة سيارات الاسعاف على الوصول بعد اقتحام جيش الاحتلال المدينة وتدميره عشرات المباني السكنية والمنازل.

وخلال مؤتمر صحفي، أضاف سرحان أن النزوح يمتد لمدينة رفح حيث ينتقل في الوقت الحالي أكثر من ثلاثين ألف نازح إلى رفح محذرا أن هذا النزوح القصري قد يتحوّل لعملية تهجير قسري لجمهورية مصر العربية.

كما طالب سرحان مصر ودول العالم بالتدخل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.