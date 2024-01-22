تظاهرة أمام القنصلية المصرية بإسطنبول للمطالبة بفتح معبر رفح

فلسطين اليوم

نظم ناشطون أتراك وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية المصرية في مدينة إسطنبول؛ للمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكلٍ كامل، لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر.



وانطلقت الوقفة التي نظمها مؤسسة "موشتو غينشليك" التركية من أمام القنصلية المصرية في حي بيبيك بإسطنبول، حيث طالبوا نظام عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراء هادف لفتح معبر رفح.



وشهدت الوقفة مشاركة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وناشطين مناهضين للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي.



وأعرب الصحفي التركي كمال أوزتورك عن دعمه للوقفة أمام القنصلية المصرية، قائلا: "لا بد أن نناقش فشل مصر في فتح بوابة رفح، بقدر ما نناقش الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".



وأضاف "على الجميع الضغط على مصر لفتح المعبر الحدودي"، وتابع: "نحن الصحفيين نريد أيضا دخول غزة وتولي المسؤولية من زملائنا الذين استشهدوا".



ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليًا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.







