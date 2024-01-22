مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية ويلوثون مياه الآبار جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون على اتلاف المحاصيل الزراعية اليوم الاثنين، وتلويث مياه الآبار بمواد غير معروفة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأتلف المستوطنون محاصيل المواطنين الزراعية في قرية الفخيت، ومغاير العبيد، وعدة مناطق بمسافر يطا، حيث تركوا أغنامهم ترعي فيها وتتلف المحاصيل الزراعية.

كما لوّث مستوطنو "ماعون" آبار المياه بمواد غير معروفة في منطقة مغاير العبيد تعود ملكيتها لعائلة شحادة مخامرة، حيث أخذت مؤسسة اجنبية عينة لفحص مياه تلك الآبار.

الجدير ذكره، أن آلاف الدونمات المزروعة بالمحاصيل الشتوية تم اتلافها بسبب اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين وترك أغنامهم ترعى تلك المحاصيل بحماية جيش الاحتلال.