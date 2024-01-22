تشكيل مجموعة "العدالة من أجل فلسطين" في جامعة "هارفارد" الأميركية

فلسطين اليوم

شكّل أكثر من 65 من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين بجامعة هارفارد، مجموعة من أجل العدالة لفلسطين.

ودعا مؤسسو المجموعة، إلى قطع العلاقات مع الاحتلال، وإدانة الإبادة الجماعية التي تجرى بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وانتقد بيان صدر عن المجموعة، رد جامعة هارفارد، على النشاطات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي، واتهموها بممارسة رقابة منهجية وتأديبية بحق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بسبب خطابات انتقاد الاحتلال.

ورفضت الإجراءات العقابية بحق الطلبة الذين تظاهروا ضد جرائم الاحتلال في غزة، مشيرين إلى إعفاء مراقب كلية هارفارد من منصبه "لفترة غير محددة من الوقت" بعد أن ظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهو في مواجهة في مظاهرة مؤيدة لفلسطين.

ودعت المجموعة "هارفارد" والجامعات الأمريكية، إلى قطع العلاقات المالية مع الاحتلال، لافتة إلى أن الجامعات تلعب دورا أساسيا في دعم عنف "إسرائيل" بحق الفلسطينيين.

وشدد البيان على أنه لا يمكن فصل الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة، عن أكثر من 75 عاما من السلب العنيف للشعب الفلسطيني.

وطالبت المجموعة الجامعة بقطع علاقاتها مع الجهات المانحة "التي تحاول السيطرة على الخطاب داخل الحرم الجامعي أو فرض رقابة عليه" أو الترويج لرد فعل عنيف متعلق بالحياة المهنية ضد الشركات التابعة لجامعة هارفارد المؤيدة لفلسطين.

وكتبت المجموعة: "إن قبول التبرعات المشروطة بقمع الأفكار والتعبير في حرمنا الجامعي يتناقض مع مهمة الجامعة".