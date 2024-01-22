سرايا القدس تدك مواقع العدو في محاور التقدم

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية، خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، مكبّدة جنود الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مجاهديها استهدفوا، اليوم الاثنين، آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) وسط مدينة خان يونس، كما استهدفوا بصاروخ (بدر1) تجمعاً لجنود الاحتلال شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأشارت سرايا القدس إلى أنّ مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

كما أكّدت أنّ مجاهديها استهدفوا في عملية مشتركة مع مجاهدي كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس خط إمداد ومسير لآليات الاحتلال شرقي جباليا بقذائف الهاون.