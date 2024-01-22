حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية وتجمعاً في محيط موقع الراهب

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" أن مجاهديه "تصدّوا منتصف ليل الأحد-الإثنين بالأسلحة الصاروخية لقوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، قبالة بلدة رامية اللبنانية، كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها. ‏

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن إسرائيل أطلقت ليلا عددا من القذائف المباشرة الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ووادي حامول وعلما الشعب، وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.

وفي بيان منفصل أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها قبل ظهر يوم الاثنين 22-01-2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الراهب ‏‏بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلّق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءَي صور وبنت جبيل بكثافة.