الكيان الإسرائيلي

الاحتلال يعترف بإصابة 13 من جنوده في معارك غزة خلال 24 ساعة

الساعة 02:39 م|22 يناير 2024

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 13 عسكرياً من جنوده في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بالأمس عن مقتل أحد عناصره وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 531 قتيلا بين ضابط وجندي، منهم 195 قتيلاً منذ بدء التوغل البري في غزة .

ولا تزال المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح في محاور تقدمه في خان يونس جنوب القطاع.