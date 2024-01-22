الاحتلال يعترف بإصابة 13 من جنوده في معارك غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 13 عسكرياً من جنوده في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بالأمس عن مقتل أحد عناصره وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 531 قتيلا بين ضابط وجندي، منهم 195 قتيلاً منذ بدء التوغل البري في غزة .

ولا تزال المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح في محاور تقدمه في خان يونس جنوب القطاع.