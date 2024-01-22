64 سفينة تعبر الأحمر بأمان بعد رفع لافتة " لا علاقة لنا بإسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الأحد، أن 64 سفينة نجحت في عبور البحر الأحمر بأمان، بعد رفع لافتة تنفي أي علاقة لها بالكيان الإسرائيلي.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للقوات المسلحة اليمنية محمد علي الحوثي، في تصريح، إن الحل الأمثل لضمان سلامة الملاحة خلال عبور السفن في البحر الأحمر هو وضع عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" على لوحة التعريف الآلية للسفينة.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة محمد عبد السلام، الاستمرار باستهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة الى موانئ فلسطين المحتلة.