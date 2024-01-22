الاحتلال يجرف مقابر في خان يونس جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

دنست قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الإثنين، مقابر خلال عملياتها البرية في خان يونس في قطاع غزة

وجرفت قوات الاحتلال ودمرت شواهد قبور، وقلبت التربة، في مقبرة بني سهيلة شرقي خان يونس، ونبشت قبورا في عدة مقابر بخان يونس.

ويتعارض تدنيس المقابر مع نظام روما الأساسي، وهي معاهدة عام 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية للفصل في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.