الاحتلال يقر بعدد جنوده الذين أصيبوا بجروح خطيرة منذ بداية الحرب

الساعة 10:49 ص|22 يناير 2024

فلسطين اليوم

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023، معترفة بإصابة 405 جنود، علماً أن ما تنشره المقاومة من فيديوهات للإعلام الحربي توثق استهدافاتها تثبت أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت"، إنه ومنذ بداية الحرب، نقل الى المستشفيات 13572 جندياً ومدنياً، أصيبوا في أحدث الـ7 من أكتوبر 2023، وخلال القتال في غزة وعلى الحدود الشمالية. 

وأضاف  أنّه حتى صباح اليوم الإثنين يعالج 233 جندياً في المستشفيات وضع 48 منهم خطير.