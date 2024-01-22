الاحتلال يقر بعدد جنوده الذين أصيبوا بجروح خطيرة منذ بداية الحرب

فلسطين اليوم

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن عدد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بجروح خطيرة منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023، معترفة بإصابة 405 جنود، علماً أن ما تنشره المقاومة من فيديوهات للإعلام الحربي توثق استهدافاتها تثبت أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت"، إنه ومنذ بداية الحرب، نقل الى المستشفيات 13572 جندياً ومدنياً، أصيبوا في أحدث الـ7 من أكتوبر 2023، وخلال القتال في غزة وعلى الحدود الشمالية.

وأضاف أنّه حتى صباح اليوم الإثنين يعالج 233 جندياً في المستشفيات وضع 48 منهم خطير.