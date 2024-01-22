النرويج تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات

فلسطين اليوم

جدد نائب وزير الخارجية النرويجي "أندرياس موتزفيلدت كرافيك"، دعوة بلاده إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في ظل تواصل العدوان الدموي الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي.

وقال كرافيك، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، اليوم الاثنين؛"إن النرويج كانت واضحة بشكل لا لبس فيه: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ويجب تعليق جميع الأعمال العدائية".

وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.